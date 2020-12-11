شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المرحلة الثانية لمبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتشغيل ذوى القدرات الخاصة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مبادرة "مصر بكم أجمل"، التى تنفذها وزارة القوى العاملة بالمحافظات، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، تهدف إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوى الاحتياجات الخاصة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة، فضلًا عن إيجاد مشروعات صغيرة لهم.

جاء ذلك بمناسبة بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "مصر بكم أجمل" لتأهيل وتدريب وتشغيل ذوى القدرات الخاصة وذلك على باقى محافظات الجمهورية، وقامت اللجنة المشكلة من قبل الوزير برئاسة أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى بإجراء المقابلات الشخصية واختيار الراغبين فى التدريب والعمل وريادة الأعمال وذلك بمحافظة الإسماعيلية على مدى يومين.

وأسهم أحمد جابر وكيل مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية بتوفير فرص العمل من خلال حضور ممثلى بعض الشركات التى وفرت فرص العمل فى أثناء إجراء المقابلات من يدل على جدية الشركات فى دمج ذوى القدرات فى سوق العمل، وقد أثنى ممثلى الشركات على المبادرة مرحبين بتوفير فرص عمل بشركاتهم حتى بعد استيفاء نسبة الـ 5% المقرر قانونا لهذه الفئة.

وقالت عطيات سيد أبو زيد مسئول ملف مبادرة "مصر بكم أجمل" باللجنة: إن اللجنة انتهت من عملها بعد إجراء المقابلات الشخصية، حيث تقدم 165 شاب وفتاة من مختلف الإعاقات من الجنسين والمؤهلات وبحضور ممثلى بعض الشركات لإعطائهم فرصة أكبر لاختيار أفضل النماذج من الراغبين فى العمل، وتم قبول 115 من المتقدمين البدء فى تدريبهم وتأهيلهم لتوفير فرص عمل لهم أو الأشتراك فى إقامة مشروع صغير .

وكشفت عطيات سيد أبوزيد، عن أنه بعد إجراء المقابلات الشخصية لراغبى التدريب من المرشحين بالمحافظة تبين أن منهم أصحاب الإعاقة من الصم والبكم، والإعاقة الذهنية البسيطة من الراغبين فى العمل ويتميزون بكافات ومهارات عن غيرهم من أصحاب الإعاقات الأخرى، ووجه أصحاب الإعاقة من الصم والبكم الشكر لوزير القوى العاملة على اهتمامه بهم تحديداً، مؤكدا أنه أول حقيبة وزارية تهتم بهم وتؤمن بقدراتهم فى سوق العمل، وكانوا لا يحظون بذلك من قبل.