شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن زراعة 120 شجرة ليمون ضمن مبادرة "هنجملها" بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة القوى العاملة، إنه في إطار مذكرة التفاهم بين وزارة القوي العاملة وجامعة أسوان ومنسق عام مبادرة "هنجملها" ، تم زراعة 120 شجرة ليمون بالشركة المصرية للكيماويات "كيما" ، وذلك بحضور الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة والدكتور مجدى محمد على نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع والبيئة والدكتور بدوى اسماعيل عميد كلية آثار جامعة الأقصر، وممثل مديرية القوي العاملة بأسوان، وعمرو محمد الطيرى مدير إدارة الإعلام فرع جهاز شؤون البيئة بأسوان.

وقال الدكتور محمد قبطان منسق عام مبادرة "هنجملها": إن المبادرة تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء بزراعة الأشجار المثمرة في المحافظات والقرى والجامعات المصرية والشوارع الرئيسية ونشر الوعى البيئي وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية الهادفة، مشيدا بدعم جامعة أسوان للمبادرة ذات البعد الاستراتيجي ومشروع غرس الأشجار المثمرة ذو قيمة اقتصادية موجها التحية لجميع السواعد المشاركة في المبادرة.