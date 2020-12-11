شكرا لقرائتكم خبر عن «المنشآت السياحية» تدعو أعضائها إلى الإلتزام بمواعيد الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أعضائها- من مسارح المنوعات والديسكوهات والكافتيريات والمطاعم- إلى الإلتزام بالقرار الوزارى الخاص بمواعيد إغلاق المحلات السياحية.

وقال عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الغرفة رصدت عدم إلتزام بعض محلات مسارح المنوعات والديسكوهات بالمواعيد المحددة من قبل وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، مما يعرضها لتوقيع عقوبات عليها نتيجة مخالفتها قد تتراوح ما بين الإغلاق وإلغاء الترخيص.

وأكد رئيس الغرفة على أن الغرفة قد أصدرت منشورا تحذيرا لأعضاء الغرفة طالبتهم بالإلتزام بالمواعيد المحددة وهى فتح المطاعم والكافيتريات والبازارات المرخصة سياحياً يومياً من الساعة الخامسة صباحاً حتى الساعة الواحدة صباحاً صيفاً والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة.

وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة التيك أواي (take – away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل (home delivery) بالنسبة للمطاعم والكافيتريات على مدار (24 ساعة) صيفاً وشتاء.

ووفقاً للمواعيد المقررة تبدأ شهور الصيف من يوم الجمعة الأخير من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.