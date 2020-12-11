شكرا لقرائتكم خبر عن المجتمع المدني بالعريش يناشد الرئيس بتوفير وحدة سكنية لعروس من أصحاب البصيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد أعضاء مؤسسات المجتمع المدني بشمال سيناء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتوفير وحدة سكنية لعروس من أصحاب البصيرة بعد ساعات من زفافها بمدينة العريش.

وقال إسلام عروج أحد رواد المجتمع المدني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعيش بيننا بقراراته وتوجيهاته متجسدًا في حنان القائد الإنسان محافظ شمال سيناء والذي لا يدخر جهدًا في دعم أبنائه من ذوي القدرات الخاصة ولذا ندعم جهود الرئيس والمحافظ في هذا الشأن وأرجوا أن يحظى فرح بنت البصيرة رعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي ويمنحهم وحدة سكنية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهذه الأسرة البسيطة .

وأضاف أشرف حلاوة أحد الداعمين للعريس والعروس، أن جميع المواطنين يجب أن يكون لديهم حس إنساني بهذه الحالات قليلة العدد كبيرة التأثير.

وأشار كل من رضا الكاشف ومحمد عروج، أعضاء مجلس إدارة مشروع تشغيل الشباب بالعريش، إلى أن مجلس الإدارة لديهم مسئولية اجتماعية كبيرة تجاه أصحاب البصيرة ومنها منحهم الحصول على جميع خدمات المكان مجانا، حيث أن فرح سيدة وأيمن فرحة لكل المصريين.

وأضاف أحمد حسن عبدالوهاب، مدير إدارة مجمع المدارس الخاصة بالعريش، أن رعاية الدولة لأصحاب البصيرة دليل على قوة الإرادة للحفاظ على أمن وآمان أهل شمال سيناء .

كانت مدينة العريش شهدت زفاف سيدة ميزار عبدالله من اصحاب البصيرة على أيمن رمضان سعيد المبصر، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية وأعضاء المجتمع المدني، في فرح هو الأول من نوعه بشمال سيناء.