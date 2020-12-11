شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم مساجد شمال سيناء استعدادًا لصلاة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديرية أوقاف شمال سيناء بتطهير وتعقيم المساجد استعدادا لصلاة الجمعة، بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

أكد الدكتور إبراهيم جمعة، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن المديرية بالتنسيق مع المديريات المعنية قامت بتطهير وتعقيم المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة، وذلك بخلاف التطهير الدوري للمساجد،وفقًا لتوجيهات وزارة الأوقاف.

بدوره أكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، أن تطهير وتعقيم المساجد يأتي ضمن أعمال تطهير وتعقيم المنشآت والمصالح الحكومية والميادين العامة والشوارع الرئيسية والمنازل في مختلف مدن المحافظة لمجابهة فيروس كورونا المستجد .

أضاف سكرتير عام المحافظة، أنه سبق تطهير وتعقيم نحو 1200 منشأة صحية وتعليمية وأمنية وحكومية على مستوى المحافظة منذ بداية عمليات التطهير والتعقيم لمجابهة فيروس كورونا المستجد.