شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: المديريات مسئولة عن تحديد موعد انطلاق امتحانات الترم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن جميع المديريات مسئولة عن تحديد موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر لها فى يناير المقبل، موضحة أن كل مديرية تضع مواعيد محددة بشرط التزام الجميع بالمواعيد الواردة فى الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى، لأن الترم ينتهى يوم 5 فبراير المقبل لتبدأ إجازة نصف العام 6 فبراير وتنتهى يوم 18 من نفس الشهر ولمدة أسبوعين.

وقالت الوزارة إن الامتحانات الإلكترونية تقتصر فقط على طلاب الثانوى العام، لأن لديهم أجهزة تابلت تسمح لهم بأداء الاختبارات إلكترونيا، لافتة فى تصريح صحفية له يوم الأربعاء، أن باقى الصفوف ستؤدى الامتحانان ورقيا.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قد أكد أن المنصة الإلكترونية لطلاب الثانوية على التابلت حققت مشاهدات وصلت إلى قرابة 339 مليون منذ انطلاقها العام الدراسى الماضى، موضحا أنه تم توفير أكبر قدر من المنصات التعليمية لطلاب الثانوى العام ومن المفترض أن تكون بديلا عن الكتب الخارجية والدروس الخصوصية.

وأوضح وزير التعليم، فى تصريحات صحفية، أنه تم إطلاق قناتين تعليميتين حاليا لتغطية أولى ابتدائى حتى الثانوية العامة، والدولة استثمرت الملايين فى المنصات الإلكترونية.