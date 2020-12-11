شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة المرورية .. انتظام حركة السير بمحاور القاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظمت حركة السير بالطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، حيث اختفت التكدسات والكثافات، وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين ، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، والعمل على سحب أى كثافات، وإزالة أى معوقات مرورية.

كما تميزت حركة السير أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع التحرير، وجامعة الدول العربية، الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وشهدت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، سيولة مرورية، بالإضافة إلى انتظام الحركة بكوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

واسادت حالة من السيولة المرورية بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.