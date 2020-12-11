شكرا لقرائتكم خبر عن الجرام بـ10 آلاف دولار.. شاب يربى 80 ألف عقرب لاستخدام السم فى العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخلى شاب مصرى عن درجته العلمية فى مجال الآثار من أجل صيد العقارب ف صحارى وشواطئ البلاد واستخراج سمها لاستخدامه فى أغراض علاجية، وأصبح محمد حمدى بشتة وهو فى سن 25 عاما مالكا لشركة للمستخلصات الحيوية والسموم وهو مشروع يضم 80 ألف عقرب فى عدة مزارع فى مختلف أرجاء مصر وعددا من الثعابين التى يبقى عليها أيضا من أجل استخلاص سمها.

وتستخدم الأشعة فوق البنفسجية فى صيد العقارب التى يتم تعريضها لتيار كهربائى خفيف لتحفيز إفراز السم، ويمكن لجرام واحد من السم إنتاج ما بين 20 ألف جرعة و50 ألف جرعة من مضادات السموم، وقد يصل سعر جرام سم العقرب إلى عشرة آلاف دولار ويصدره بشتة إلى أوروبا والولايات المتحدة حيث يُستخدم لإنتاج مضادات السموم ويدخل فى صناعة عدد من الأدوية الأخرى منها أدوية تعالج أمراضا مثل ارتفاع ضغط الدم.



استخلاص السم



استخلاص سم العقارب



عقارب (2)



عقارب (3)



عقارب فى فم محمد حمدى بشتة



عقارب



محمد يمسك بالعقارب بفمه



عقرب



محمد حمدى بشتة بالمعمل



محمد حمدى بشتة يسمك العقرب