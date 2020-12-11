شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تعلن تلقى 47.7 ألف شكوى وحلها بنسبة 95% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن نتائج مبادرة صوتك مسموع خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث تلقت المبادرة 13 ألفا و749 رسالة منها 2359 شكوى تم الرد منها على 1882 شكوى بنسبة 79.8% وجارى حل 477 شكوى.

وأكد اللواء محمود شعراوى أن المبادرة تعمل منذ انطلاقها على قدم وساق لحل شكاوى المواطنين وإحداث نقلة فى خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التى تتيحها المبادرة من خلال الخط الساخن أو الواتس آب أو البريد الإلكترونى أو صفحة فيس بوك وذلك للتيسير على المواطنين في إرسال شكواهم وحلها، مشيرا إلى أن المبادرة قضت على العناء والجهود الذي كان يبذله المواطن في الذهاب إلى مقر مكاتب الشكاوى لتقديم الشكوي والتزاحم أمامها والوقت الكبير في تلقي وحل الشكوى.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن المبادرة منذ انطلاقها فى أكتوبر 2018 وحتى الآن تلقت أكثر من 245 ألف رسالة منها 50 ألف شكوى تم حل 47.7 ألف شكوى بنسبة 95% وجارى حل 2230 شكوى، لافتا إلى أن المبادرة تعمل على 5 محاور هى القمامة والإشغالات ومخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وشكاوى الفساد.

كما أوضح اللواء شعراوي تنوع شكاوى المواطنين التى تلقتها المبادرة خلال شهر نوفمبر ما بين شكاوى للقمامة والتى بلغ عددها 1350 شكوى والإشغالات 809 شكوى ومخالفات البناء 110 شكوى والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 76 شكوى والفساد 14 شكوى و11 مقترحًا تم بحثها ودراستها بالتنسيق مع المحافظات، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي في خطة عمل قيادات الإدارة المحلية هو تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم بكافة المحافظات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

وفى السياق ذاته قال وزير التنمية المحلية إنه في إطار المتابعة المستمرة من الوزارة لجهود المحافظات في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تعمل مبادرة "صوتك مسموع" منذ منتصف مارس الماضى 2020 وحتي الان على تلقى شكاوي المواطنين فيما يخص تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمجابهة الفيروس والتى من أهمها إيقاف تقديم الشيشة في المطاعم والكافيهات والمقاهى وغلقها في المواعيد التى أعلنها السيد رئيس الوزراء، بالإضافة إلى غلق مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية والحضانات وعدم إقامة الأسواق.

وأشاد الوزير بجهود العاملين في مبادرة "صوتك مسموع" بالديوان العام للوزارة وكافة المحافظات وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها والتفاعل السريع مع المستجدات التى تهم الدولة المصرية ومساهمتها في مشاركة المواطنين بتفعيل تنفيذ القرارات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا و مواعيد غلق المحال الجديدة والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالإضافة إلى محاور عمل المبادرة وذلك بابلاغهم عن المخالفين وسرعة تحرك المبادره للتصدي الجاد والحاسم للمشكلات .

ودعا الوزير المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الخمسة بالتواصل الفورى مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" ( 01150606783 ) ورقم الخط الساخن (15330 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected] وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.