شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالة تعدي على أملاك الدولة في بيلا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كلف أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا مسؤول الإزالات ومسؤول الإشغالات بإشراف رئيس قرية الكوم الطويل، بشن حملة لإزالة تعدى واقع على مساحة ٨٠ مترا أرض أملاك دولة بنطاق قرية الكوم الطويل، بالتعاون مع قوة من نقطة الشرطة، وقد تم إزالة المبنى وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
جاء ذلك بناءا على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيح بتكيف روساء المدن والمراكز بالعمل على مواجهة جرائم التعدي على أراضى أملاك الدولة وإزالة أي تعديات واقعة بمراكز ومدن المحافظة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
120,147
-
تعافي
104,281
-
وفيات
6,854
كانت هذه تفاصيل خبر إزالة حالة تعدي على أملاك الدولة في بيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.