شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالة تعدي على أملاك الدولة في بيلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا مسؤول الإزالات ومسؤول الإشغالات بإشراف رئيس قرية الكوم الطويل، بشن حملة لإزالة تعدى واقع على مساحة ٨٠ مترا أرض أملاك دولة بنطاق قرية الكوم الطويل، بالتعاون مع قوة من نقطة الشرطة، وقد تم إزالة المبنى وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاء ذلك بناءا على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيح بتكيف روساء المدن والمراكز بالعمل على مواجهة جرائم التعدي على أراضى أملاك الدولة وإزالة أي تعديات واقعة بمراكز ومدن المحافظة.