شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة دسوق تتابع رصف طريق محرم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، سير العمل باستكمال أعمال الرصف ووضع الطبقة الرابطة بطريق محرم سيدي سالم بطول 3300 وعرض 6 بداية من كوبري محرم ضمن خطة رصف مديرية الطرق، عقب الانتهاء من أعمال التمهيد ورفع مخلفات التجريف ووضع طبقة الأساس ( سن ) ضمن الخطة الاستثمارية لهيئة الطرق بإشراف الطرق، وبمتابعة نائب رئيس المدينة محمد جميل، ورئيس قرية شابه عطية زيدان، وقالت ماضي أنه جارى المتابعة لكافة المراحل للانتهاء من رصف هذا الطريق الحيوي والهام الذي يربط بين مركزي دسوق وسيدي سالم.

جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمتابعة مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق المركز وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة، من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى ومتابعة سير العمل بها وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية الموضوعة.