شكرا لقرائتكم خبر عن فلكيا.. غرة شهر جمادى الأولى "الأربعاء" 16 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يولد هلال شهر جمادى الأولى مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 17 مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاثنين المقبل 29 من ربيع الآخر 1442 هجريا الموافق 14 ديسمبر وهو ( يوم الرؤية ).

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ماعد داكار بالسنغال، نواكشوط بموريتانيا، مراکش وفاس بالمغرب، ولاجوس بنيجريا.

ويغرب القمر قبل غروب الشمس في يوم الرؤية فى كل من مكة المكرمة والقاهرة بـ 9 دقائق، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين ( 8 - 10 دقائق ) ، أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين ( 2 - 18 دقيقة ) .

وأكدت الحسابات، أنه بذلك يكون يوم الثلاثاء 15 ديسمبر المقبل هو المتمم لشهر ربيع الآخر، وتكون غرة شهر جمادى الأولى لعام 1442 هجريا فلكية يوم الأربعاء المقبل 16 ديسمبر.

وسخر الله الأرض والسماء لخدمة الإنسان، فزخرت السماء بالأجرام السماوية التى يمكن دراسة الوقت من خلال حركتها، وذلك لثبات واستقرار حركتها مثل النجوم "الشمس والكوكب والأقمار" ، ومن خلال متابعة حركة هذا الأجرام وحسابها اتخذ الانسان منذ القدم هذه الحسابات لتحديد التقويم، والتقويم هى الترجمة العربية لكلمة "calendar" أى أول يوم من الشهر.

ولقد اتخذ شعوب كثيرة تقاويم خاصة بها ومن أمثلة هذه التقاويم "التقويم المصرى الفرعونى "القبطى" - التقويم الميلادى اليوليانى "الجريجورى" – التقويم العبرى – التقويم السريانى – التقويم الرومانى – التقويم الفارسى – التقويم الإغريقى – التقويم البابلى – التقويم الهجرى".

وهذه التقاويم وإن اختلفت فى خصائصها الدقيقة عن بعضها البعض إلا أنه يمكن إجمالها عموما فى نوعين رئيسيين أحدهما شمسى أساسه دوران الأرض حول الشمس، والآخر قمرى أساسة دوران القمر حول الأرض، وثالث مختلط يجمع بين التقويمين الشمسى والقمرى.

أما نظام التقويم الهجرى فيعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

ووفقا للحسابات الفلكية فيكون عدد أيام العام الهجرى الجديد 1442 هجريا ، 354 يوما وهى بذلك تكون سنة بسيطة وليست كبيسة والتي يكون عدد أيامها 355 يوما، وتبدأ الخميس 20 أغسطس الجارى ، وتنتهى 10 أغسطس 2021 ، وذلك فلكيا وفقا للحسابات الفلكية.