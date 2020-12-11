شكرا لقرائتكم خبر عن حصول 138 ألف مواطن على خدمات مبادرة حياة كريمة خلال نوفمبر الماضى بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة عن إنجازاتها خلال شهر نوفمبر مؤكدة أنه تم تقديم الخدمة لـ 138 ألفا و447 مواطنا بالمجان. وأكدت المبادرة، أنه تم عقد 31 ألف ندوة توعوية للمواطنين وتم إطلاق 136 قافلة طبية بها 1063 عيادة طبية. تأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق المختلفة المحرومة من الخدمات الصحية.

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