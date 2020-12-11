١٠٠ ألف جنيه رسوم.. تعرف على إجراءات ترخيص مراكز الدم في القانون الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

نظم مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، والذي وافقت عليه لجنة الصحة بمجلس النواب الأسبوع الحالي، إجراءات ترخيص المراكز المتخصصة في عمليات الدم سواء كانت حكومية أو غير حكومية.

تضمنت الإجراءات دفع رسوم مع طلب الترخيص بنحو ٢٠ ألف جنيه ومبلغ لا يتجاوز الـ١٠٠ ألف جنيه عند الترخيص ومبلغ ٥٠ ألف عند تجديد الترخيص.

وجاءت الإجراءات وفقًا لنص مشروع القانون كالتالي:

مادة 2

- لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل يعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر.

- لا يصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم.

- يجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

مادة ٣

- يؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز 20 ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص يحصل رسم لا يجاوز 100 ألف جنيه، كما يحصل رسم لا يجاوز 50 ألف جنيه عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم.

- يعفى من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية.

- تحدد اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، ومواعيد البت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه.

مادة ٤

- على الطبيب المرخص له بإدارة مركز الدم أخذ الكمية من المتبرعين بمعرفته وتحت إشرافه ومسؤوليته.

مادة ٥

- يعد بكل مركز دم سجل إلكتروني أو ورقي يدون به أسماء المتبرعين اللائقين طبيا الذين يسمح لهم بإعطاء الدم في هذا المركز، و يتعين على هذه المراكز الربط فيما بينها بما يحقق إتاحة الأسماء المقيدة في السجلات الخاصة بها لجميع المراكز.

- يصدر ببيان طريقة القيد بالسجلات والتحقق من شخص المتبرع وتغيير مركز التبرع قرار من الوزير المختص، وتصرف بطاقة لكل متبرع تحدد اللائحة التنفيذية شروط صرفها وبياناتها.