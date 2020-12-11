شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ كبد: اللقاح الصيني آمن وأثبت فاعلية كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف عمر أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بقصر العيني إن اللقاح الصيني سينوفارم يعتمد على فكرة حقن الإنسان بفيروس غير نشيط لتحفيظ الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة لفيروس كورونا حتى عندما يتعرض للفيروس الحقيقي يتم مواجهته.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي، أن اللقاح الصيني نجح بنسبة 99 % في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس وأثبت فاعلية في الوقاية من الفيروس وهو آمن تماما.

وتابع أن اختلاف إنتاج الأجسام المضادة من شخص لآخر تحدد نسبة الوقاية ولكن حتى لو كانت الأجسام المضادة ضعيفة فإن الوقاية ستكون ضد الأعراض القوية .

وأوضح الدكتور أشرف عمر أن اللقاح لا يسبب أي أعراض جانبية خطيرة ما تم إثباته من خلال التجارب الإكلينيكية والسريرية وتم التصريح به نهائي بتداوله فهو آمن ولا خطورة منه على صحة الإنسان.

وأشار إلى أن الأطقم الطبية لها أولوية في الحصول على التطعيم مؤكدا أنه لابد من استكمال الجرعتين خلال 21 يوما فلا تكفي جرعة واحدة للوقاية. وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا بعد وصول اللقاح .