شكرا لقرائتكم خبر عن كريم طلعت السادات يعلن إصابته بفيروس كورونا بعد احتفاله بتصدر انتخابات دائرته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن كريم طلعت السادات عن إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد يومين فقط إعلان اللجنة العامة في دائرة تلا والشهداء تصدره نتيجة حصر أصوات اللجان في انتخابات مجلس النواب بفارق كبير في محافظة المنوفية، واحتفل أمام مقره بتقديمه في الانتخابات، وتقدم مسيرة لقبر والده.



كتب نجل طلعت السادات على صفحته على موقع فيس بوك: «الحمد لله على كل حال.. إيجابي فيروس كورونا.. وأخضع الآن للعزل.. ولنا عودة إذا شاء العلي القدير.. اسألكم الدعاء بالشفاء العاجل.. كريم طلعت السادات»

وكانت نتيجة الحصر العددي لأصوات اللجان الانتخابية في دائرة تلا والشهداء كما يلي:

كريم طلعت السادات: 61 ألفًا و349 صوتًا.

علاء جعفر: 47 ألفًا و129 صوتًا.

عبدالحفيظ نصير: 42 ألفًا و311 صوتًا.

إبراهيم خليف: 40 الفًا و676 صوتًا.

وعقب إعلان اللجنة العامة نتائج حصر الأصوات في اللجان الفرعية تقدم كريم طلعت السادات مسيرة من أمام مقر حملته الانتخابية وتوجه إلى قبر والده طلعت السادات في قرية ميت أبوالكوم في بمركز تلا وقرأوا الفاتحة على روحه.