شكرا لقرائتكم خبر عن دواء مصرى لـ«الانسداد الرئوى» أقل 50% من المستورد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة والسكان الأسبق، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الدواء المصرى الذى تم الإعلان عنه مؤخرا لمرضى الانسداد الرئوى، سيُخفض التكلفة على هؤلاء المرضى من العلاج المستورد الوحيد المتاح بالسوق، بنسبة تصل إلى ٥٠٪ خاصة أنه سيتم إتاحته بانتظام، واستمرار فعاليته على مدار الـ24 ساعة، مؤكدا أن العلاج سيعيدهم للتنفس بطبيعية. وأرجع حاتم السبب وراء انتشار المرض إلى تدخين السجائر والشيشة، لافتًا إلى أن أعراضه هى الكحة والنهجان، وعدم القدرة على التنفس بصورة طبيعية.
وقال الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، إن الجهة المنتجة للدواء استخدمت جهاز رئة صناعية حتى تتأكد من فعالية الدواء المصرى، موضحًا أن العلاج فعال حتى مع أقل قدرة من الاستنشاق لدى المريض. مشيدًا بجودة تصنيع الدواء داخل مصر، طبقاً لمعايير الجودة العالمية لصناعة البخاخات، ونفس المادة الفعالة.
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