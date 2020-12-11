شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أماكن يحظر قانون البناء وضع إعلانات ولافتات عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنص المادة (37) من قانون البناء، على أنه لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات فى الأماكن الآتية :

1- الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى -

2- فوق الأسطح وعلى واجهات المباني الأثرية والمبانى والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة .

3- المحيط العمرانى للمباني الأثرية والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة

4- المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية .

5 - فوق وعلى واجهات المبانى العامة وأجزائها وأسوارها .

6- النصب التذكارية والتماثيل والنافورات

7- فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة.

8- المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة .

9- الأماكن والمحاور المرورية التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة .