شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تكشف عن الفئات الأولى بالحصول على لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه حسب إرشادات منظمة الصحة العالمية واللجنة الطبية المسئولة عن التعامل مع اللقاحات، فإن أكثر الفئات التي سيتم تلقيها هذه اللقاحات الأكثر عرضة، وهى الأطقم الطبية والأكثر تضررا من الفيروس ممن لديهم أمراض مزمنة من الفشل الكلوى والأورام وكذلك كبار السن.

وتابعت خلال مؤتمر صحفى لإعلان عن استقبال أولى دفعات لقاح كورونا الصينى "سينوفارم"،: "هذه أول دفعة وسيتم استقبال دفعات متتالية، بالإضافة إلى العقد الذى تم توقيعه مع التحالف الدولى للقاحات"، مشيرة إلى أن نسبة نجاح اللقاح 96 % في إنتاج الأجسام المضادة، ونسبة 100 % في الوقاية من وصول الفيروس للحالات المتوسطة والشديدة.

وذكرت أن موافقة الطوارئ تجيز التصريح بهذه اللقاحات بعد مرورها بالتجارب السريرية، مشيرة إلى أن اللقاح سيتاح للمواطنين بالمجان ضمن توجيهات القيادة السياسية.