شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل وصول اللقاح الصينى لمواجهة كورونا إلى مصر ومدى فاعليته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، بدء استلام وفد من وزارة الصحة 50 ألف جرعة من اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا كدفعة أولى، بمطار القاهرة.

وتزامنا مع ذلك، يستعرض "الخليج 365 " كل ما تريد معرفته عن اللقاح الصيني، في النقاط التالية:

1- يعمل اللقاح من خلال استخدام جزيئات فيروسية ميتة لتعريض النظام المناعي في الجسم إلى الفيروس بدون حدوث رد فعل خطير.

2- يمكن تخزينه في ثلاجة عادية في درجة حرارة تتراوح بين 2 و 8 درجات مئوية، مثل لقاح أكسفورد، المصنوع من فيروس تم تعديله وراثيا ويسبب نزلات البرد.

3- بحسب تصريح الشركة، سيتم إنتاج 300 مليون جرعة في السنة.

4- يحتاج الفرد إلى جرعتين، الأمر الذي يعني أن هذا الإنتاج يكفي لـ150 مليون شخص في السنة.

5- نتائج اللقاح أظهرت فعاليته بنسبة 86%.

6- سيتم توفيره للفرق الطبية في البداية نظرا للكمية المحدودة.