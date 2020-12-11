شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة عن وصول لقاح كورونا: لحظة تاريخية تؤكد حرص القيادة السياسية على حماية المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، تعليقا على وصول الدفعة الأولى من لقاح شركة سينوفارم الصينية، المضاد لفيروس كورونا المستجد، إنها لحظة تاريخية تدل على عظمة القيادة السياسية في مصر وحرصها على المواطن المصرى.

وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية، أن مصر أول دولة فى إفريقيا استقبلت "لقاح "سينوفارم" الصينى.

وأشارت إلى أن هذه أول الشحنات من مجموعة شحنات متتالية نبدأ استقبالها بدءا من اليوم وعلى مدى الأيام المقبلة، وهذا من حرص القيادة السياسية على توفير كل ما هو جديد.

ووصلت منذ قليل إلى أرض مطار القاهرة الدولى ، الرحلة 925 في مطار القاهرة، حاملة الدفعة الأولى من لقاح شركة سينوفارم الصينية، المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأشارت مصادر إلى أن والوزيرة يرافقها وزيري الإمارات والصين، موضحا أن الدفعة الأولى من اللقاح تقدر ب50 ألف جرعة، بعدما أجريت تجاربه السريرية على 3 ألاف متطوع بمصر خلال الشهرين الماضين .

وأوضح المصادر أن اللقاحات تصل مطار القاهرة على متن طائرة قادمة من دولة الإمارات اليوم مصر في تمام الحادية عشر مساء، في أول خطوة للبدء في تطعيم المصريين وسيتم تطعيم الاطقم الطبية خلال يومين .

وأوضحت مصادر مسؤلة ، أن تجربة اللقاح أثبتت أنه آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس، وسيتم البدء في تطعيم الفئات الأولى بالرعاية باللقاح والأطقم الطبية.

وشارك في تجارب اللقاح من مصر 3 آلاف متطوع من أصل 45 ألف متطوع شاركوا في التجربة للقاحين شركة سينوفارم من مستوى عدة دول منها الإمارات التي بدأت في استخدام اللقاح لتطعيم شعبها.