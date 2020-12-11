شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات تهمك لترشيد استهلاك المكواه للكهرباء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعض النصائح لترشيد استهلاك الكهرباء لربات المنازل لمساعدتهم في خفض قيمة فاتورة الاستهلاك ، وينصح الجهاز عند استخدام المكواه باتباع الخطوات التالية:

1-تجميع الملابس المراد كيها مره واحدة أو مرتين اسبوعياً وذلك لان استهلاك الكهرباء سيكون اوفر من استهلاك الكهرباء يومياً.

2-نبدأ بالجينز والملابس التي تحتاج حرارة عاليه ثم الملابس القطنية وبعد ذلك فصل المكواه واستغلال الحرارة في كي الملابس الحريرية والاقمشة الاخري التي لا تحتاج حرارة عالية.

3- استخدام المكواه البخارية يساعد على كي الملابس اسرع واستهلاك كهرباء أقل.