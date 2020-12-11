شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بأعمال السفير الإمارتى: الإمارات متضامنة مع مصر وشحنة اللقاحات هدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت القائم بأعمال السفير الإمارتى بمصر،إن دولة الإمارات متضامنة مع مصر وتتعاون وتتشارك معها فى مواجهة جائحة كورونا المستجد "كوفيد19"، وتابعت:"اتوجه إلى وزيرة الصحة وكافة المؤسسات الطبية المصرية على جهودهم فى مواجهة كورونا ..شحنة اللقاحات هدية من الشعب الإماراتى.

وأضافت خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل تموذج من الأخوة والتلاحم والتضامن لمواجهة تلك الظروف.