محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة صباح اليوم وفدا طبيا من المتخصصين في عدد من المجالات الطبية وتقديم الاستشارات.
تم خلال اللقاء بحث بعض الأمور الخاصة بمشروع "كيمي" وهو المركز الطبي الجاري إنشاؤه في مدينة العبور.
كان قداسته قد وضع حجر الأساس للمشروع في شهر نوفمبر من العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر مشروع البابا تواضروس يستقبل وفدا طبيا لبحث تطورات مشروع "كيمي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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