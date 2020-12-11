برلماني: مواجهة الدولة للفساد ساهمت في تقدم مؤشر مصر عالميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، إن الدولة المصرية، في الفترة الأخيرة قادت حربًا قوية في مواجهة الفساد، مشيرًا إلى أن كافة الأجهزة تقوم بدورها على أكمل وجه، وهو الأمر الذي أدى لتحسن مصر في مؤشر مكافحة كل أشكال الفساد.

وأشار النائب في بيان له اليوم، إلى أن احتفال مصر باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وتنظيم هيئة الرقابة الإدارية مؤتمر حضره عدد كبير من المسئولين الحكوميين وفي مقدمتهم رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك مضي الدولة قدما في مواجهة الفساد بكل أنواعه وأشكاله.

وأوضح "غلاب"، أن تغلغل الفساد في عدد من القطاعات خلال الفترات السابقة كان سببًا رئيسيًا في تأخر الدولة عن اللحاق بركاب الدول المتقدمة، واستمرار معاناة المواطنين، إلا أن تفعيل دور الأجهزة الرقابية في الوقت الراهن كشف العديد من قضايا الفساد ومساءلة مرتكبيها.

وقال غلاب، إن مجلس النواب الحالي لم يألوا جهدا في مساندة الدولة في مواجهة الفساد عن طريق إقرار عددا من التشريعات التي كانت سببا في تقوية وتفعيل دور الأجهزة الرقابية.