وزيرة الصحة: توزيع لقاح فيروس كورونا على المصابين مجانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تصوير هاني رجب

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه سيتم توزيع لقاح فيروس كورونا على المصابين بالمجان، بعد وصول أول شحنة للقاهرة، مساء الخميس.

وأضافت في تصريحات لها، الخميس، على هامش استقبال أول شحنات لقاح فيروس كورونا، بمطار القاهرة، قبل قليل، أن الأولوية في الحصول على فيروس كورونا للأطقم الطبية التي تعمل بمستشفيات العزل والحميات والصدرية، وبعد ذلك مرضى الفشل الكلوي والأورام والمصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن، الذين يأتون في المرتبة الثانية للحصول على لقاح فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن هناك شحنة ثانية من اللقاح تصل الأسبوع المقبل، وشحنة ثالثة تصل الأسبوع الذي يليه، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للأمصال واللقاحات، بناء على العقد الذي تم توقيعه مطلع ديسمبر الجاري.

ونوهت إلى أن فاعلية اللقاح تصل لنسبة 96% للمصل، و100 الحالات الحادة.