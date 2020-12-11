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شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 50 ألف جرعة لقاح كورونا الصيني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وصلت قبل قليل مطار القاهرة الدولي، الرحلة رقم 925 حاملة الدفعة الأولى من لقاح شركة سينوفارم الصينية، المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وأشارت مصادر إلى أن والوزيرة يرافقها وزيري الإمارات والصين، موضحا أن الدفعة الأولى من العقار تقدر بـ50 ألف جرعة، بعدما أجريت تجاربه السريرية على 3 ألاف متطوع بمصر خلال الشهرين الماضيين.
وأوضحت المصادر أن اللقاحات تصل مطار القاهرة على متن طائرة قادمة من دولة الإمارات اليوم مصر في تمام الحادية عشر مساء، في أول خطوة للبدء في تطعيم المصريين وسيتم تطعيم الاطقم الطبية خلال يومين.
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