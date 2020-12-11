شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم الإسكندرية» في اليوم العالمي: الفساد موجود في العالم كله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية، إن الفساد موجود في العالم كله، لكن بنسب مختلفة، مشيرًا إلى مصر نسعى لتقليل معدلاته.

وأوضح «سعد»، خلال لقاء نظمته مدرسة مصطفى النجار الرسمية لغات التابعة لإدارة شرق التعليمية في الاسكندرية الخميس، بمشاركة العميد لؤي غنيم، من مكتب الرقابة الإدارية بالإسكندرية، أن مصر لديها استراتيجية لمكافحة الفساد بدأت منذ عام 2014، وتم تجديدها العام الماضي حتى عام 2020.

ووجه التحية لرجال الرقابة الإدارية على جهدها المبذول في مكافحة الفساد من خلال ضرباتهم القوية للفاسدين على مستوى الجمهورية والتي كانت رادعة للفاسدين.

بدوره أكد العميد لؤي غنيم، في كلمته على أهمية محاربة الفساد بكافة القطاعات، وأهمية إنشاء جيل واعي بقضايا الفساد وقادر على محاربة الفساد.

وقال أن الفساد يعد من أخطر القضايا التي تواجه الدول بشكل عام ومصر بشكل خاص، مشيرا إلى أن الفساد حجر عثرة في طريق التقدم الاقتصادي ويعرقل حركة التنمية في شتى المجالات.

وأشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في 31 من نوفمبر عام 2003 اتفاقية مكافحة الفساد، من أجل إذكاء الوعي عن مشكلة الفساد وعن دور الاتفاقية في مكافحة ومنع الفساد وتجريمه ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ من يوم 9 من ديسمبر 2005.