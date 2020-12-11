شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. شاهد لحظة وصول أولى شحنات لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت وزارة الصحة والسكان، فيديو لحظة وصول اللقاح الصيني لعلاج فيروس كورونا المستجد. واستقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الخميس، أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور كل من السفير الصيني لدى مصر، والقائم بأعمال السفير الإماراتي الوضع في مصر

اصابات 119,702

تعافي 104,074

وفيات 6,832

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