شكرا لقرائتكم خبر عن «المكتبات الرقمية وكيفية تصنيفها».. ورشة تدريبية بقصور الثقافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتواصل لليوم الثالث فعاليات الورشة التدريبية «فهرسة وتصنيف المكتبات»التي تنفذها اله يئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى، والمنفذ بتقنية البث المباشر، حيث تحدثت اليوم الدكتورة سالي محي الدين عن المكتبات الرقمية، قائلة تُصنّف مجموعات المكتبة الرقميّة ليُسهّل على المُستخدم الإبحار خلالها، وأن يتحرك المُستخدم في مجموعات ويتنقل من مجال موضوعي إلى آخر مُتفرّع عنه ومن العام إلى الخاص إلى الأخص حتى يجد ما يبحث عنه من معلومات، وتُصنّف المجموعات بخطة تصنيف مثل تصنيف ديوي العشري، أو التصنيف العشري العالمي أو أي تصنيف يُناسب المجموعات، ويُمكن أن تُصنَّف المجموعات وفق خطَّة تصنيف خالية من الرمز، يُسمّى ذلك تبويبًا يتم بها تصنيف المجموعات إمَّا يدويًا بالكامل أو نصف آلي أو آليًا بالكامل، أضف إلى ذلك تنظيم المكتبات الرقمية وموارد المعلومات الإلكترونية، إلَّاأنَّه يُعرف منذ القدم باسم الفهرس، فالبيانات التي يتكون منها الفهرس هي بيانات تصف بيانات أُخرى حول تصنيف وتنظيم المكتبات.