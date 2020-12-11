شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: توزيع لقاح فيروس كورونا مجانًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إن وصول أول شحنة من اللقاح الصيني سينوفارم يأتي ضمن حرص القيادة السياسية ونحن أول دولة في أفريقيا تستقبل اللقاح وشاركنا الإمارات والصين في مل الأبحاث الأكلينيكية.

وأضافت الدكتورة هالة زايد إن مصر قوية وعظيمة وتحية لاشقائنا الإماراتين والصينين وهناك شحنات متتالية من اللقاح ويوجد عقد للحصول على المزيد من اللقاحات.

وتابعت شاركنا في الأبحاث الإكلينيكة وفور الحصول على موافقات غرفة الطوارئ تم إجازة اللقاح ونفس اللقاح تم التطعيم به في الإمارات بعد الموافقة النهائية .

وأكدت الوزيرة أن الأولوية للأطقم الطبية ومرضى الفشل الكلوي والأورام وكبار السن وتم عمل موقع للتسجيل ويوجد أماكن تخزين واللقاح سيكون مجانا 100% بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.