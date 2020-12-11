شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة دسوق تتابع أعمال النظافة ليلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، سير العمل بمنظومة النظافة بشوارع وميادين المدينه ليلا حيث تم القيام بحملة نظافة لرفع كفاءة النظافة وتم القيام بحملات نظافة بحى شمال بتقسيم المعلمين وعزبة علام وحي مكة.

كما تم رفع محتويات صناديق القمامه بتقسيم رجب وشارع الاستاد، ورفع كفاءة النظافة بالأماكن بالكامل وحى جنوب، ورفع المتولد اليومى من القمامة والمخلفات ومتابعة أعمال النظافة الدورية للتأكد من رفع تراكمات القمامة والحفاظ على المستوى النظافة تحت إشراف إشراف احمد عيسى نائب رئيس المدينة.

وبحسب بيان، الخميس، جاء ذلك بحضور نائب رئيس مدينة دسوق لشئون النظافة محاسب، أحمد سلطان، وبحضور رئيس شمال اشرف داود، وفريق العمل المعاون، ورئيس حى جنوب وليد فاروق ورؤساء أقسام النظافة وفريق العمل المعاون لهم من الملاحظين والعمال والسائقين، وذلك في اطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً، وتأكيداً منا على ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوى النظافة.