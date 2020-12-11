شكرا لقرائتكم خبر عن وحيد حامد: شخصيات أفلامي حقيقية «أخدتها من الناس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الكاتب الكبير وحيد حامد، عن تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي، قائلًا: «رأيت الرسالة التي أديتها في عيون الشباب أثناء تكريمي»، موضحًا أنه لم يكن يعلم أنه له تأثيرًا كبيرًا بهذا الشكل، قائلًا: «كنت مُخلصًا طوال الوقت في عملي».

وأضاف «حامد» في أول لقاء تلفزيوني مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر» اليوم الخميس، أنه بدأ الكتابة في الصحافة بسبب وجود مشاكل لا يمكن الصبر عليها، خاصة وأن الأفلام قد تتسغرق أشهر في إعدادها، مشيرًا إلى أنها لم يتقاضى أي أجر من الصحافة، قائلًا: «لم أتقاض أجرًا على أي مقال صحفي كتبته».

وعبر «حامد» عن حبه للسينما قائلًا: «السينما معشوقتي»، مؤكدًا أنه كان حريصًا طوال الفقت على ألا تُمثل أفلامه رأيه فقط، كما أن شخصيات أفلامه حقيقية، قائلًا: «شخصيات أفلامي حقيقي وأختها من الناس وأنا ابن الشارع ونشأت في قرية بسيطة ولم انفصل عن الناس أبدًا».

وأعرب «حامد» عن انزعاجه الشديد من «الزيادة السكانية، قائلًا:»نعيش زمن الزحام وثقافة الزحام البشعية التي تسيطر على الناس«، موضحًا أن»الزيادة السكانية طحنت الناس وخنقتهم«، مشيرًا إلى أن جيله عاش حياة حرة بها ثقافة حرة ومفتوحة بلا تعصب أو ادعاء ديني كاذب، قائلًا:»الإنسان لو بطل يحلم عمره بيقصر«.

وأكد «حامد» أنه ليس لديه مصدر رزق سوى قلمه، مشيرًا إلى أن مسلسل أحلام الفتى الطاير كان نقطة تحول في مسيرته الفنية بسبب النجاح الكبير الذي حققه.