شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين جامع: إجراءات الحصول على سيارات الغاز الطبيعى لن تتجاوز 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة ستوفرحافز مادى للمواطنين المتقدمين لإحلال سياراتهم القديمة للعمل بالغاز، موضحة أن الحافز يختلف باختلاف قيمة السيارة التي يتم إحلالها للعمل بالغاز الطبيعى ، مشيرة الى أن هناك مليون سيارة ملاكي قديمة في مصرتم حصرها مبدئيا والميكروباص حوالى 270 الف سيارة وسيتم اتاحة برامج تمويليه ميسرة لأصحاب السيارات ،قيمة القسط الشهرى يبدأ من 1500 جنيه .
وأضافت وزيرة التجارة والصناعة ، فى مداخلة هاتفية مع برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، والذى يقدمه الاعلامى أحمد موس ، إن هناك توسع في انشاء محطات الغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية ، مشيرة الى أن إجراءات الحصول على السيارة الجديدة لن تتجاوزعشرة أيام ، ومقدم السيارة سيتم دفعة من الحافز الذى سيعطى للمواطن لتحويل سيارته للعمل بالغاز الطبيعى .
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بمنح حافز مادى ملائم للمواطنين مالكي السيارات المتقادمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز، وذلك بهدف دعم الإجراءات التمويلية للتعاقد، يضاف إلى الوفر الاقتصادى الذى سيعود على المواطنين من خلال ترشيد استهلاك البنزين.
كما وجه الرئيس، بتنظيم معرض متكامل لدعم البرنامج القومي لاستخدام المركبات للغاز الطبيعي، وذلك باشتراك كبرى الشركات العالمية المصنعة للسيارات والمشاركة في البرنامج، على أن يوفر المعرض كذلك خدمة استقبال المواطنين من ملاك المركبات الراغبين في تسجيل طلبات تحويل سياراتهم أو استبدال تلك المتقادمة للعمل بالغاز، بالإضافة إلى عرض احدث ما تم التوصل اليه فنياً في هذا الاطار للتغلب على مختلف الشواغل الفنية في هذا الصدد.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس ، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
كانت هذه تفاصيل خبر نيفين جامع: إجراءات الحصول على سيارات الغاز الطبيعى لن تتجاوز 10 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.