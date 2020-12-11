شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين جامع: إجراءات الحصول على سيارات الغاز الطبيعى لن تتجاوز 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة ستوفرحافز مادى للمواطنين المتقدمين لإحلال سياراتهم القديمة للعمل بالغاز، موضحة أن الحافز يختلف باختلاف قيمة السيارة التي يتم إحلالها للعمل بالغاز الطبيعى ، مشيرة الى أن هناك مليون سيارة ملاكي قديمة في مصرتم حصرها مبدئيا والميكروباص حوالى 270 الف سيارة وسيتم اتاحة برامج تمويليه ميسرة لأصحاب السيارات ،قيمة القسط الشهرى يبدأ من 1500 جنيه .

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة ، فى مداخلة هاتفية مع برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، والذى يقدمه الاعلامى أحمد موس ، إن هناك توسع في انشاء محطات الغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية ، مشيرة الى أن إجراءات الحصول على السيارة الجديدة لن تتجاوزعشرة أيام ، ومقدم السيارة سيتم دفعة من الحافز الذى سيعطى للمواطن لتحويل سيارته للعمل بالغاز الطبيعى .