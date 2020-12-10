شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح كورونا الصيني «سينوفارم» يصل مصر (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الأولوية في توزيع لقاح كورونا الصيني ستكون للعاملين بالقطاع الصحي، مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل، والصدر، والحميات، ومرضى الأورام والفشل الكلوي، لافتًا إلى أنه يتم تناول اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما 21 يوماً.

وتستقبل هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الخميس، أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور كل من السفير الصيني لدى مصر، والقائم بأعمال السفير الإماراتي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذا اللقاح أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن اللقاح الصيني سينوفارم، أفضل لقاح آمن في العالم، ونعمل مع الأشقاء في الصين على اللقاح منذ فترة، وسافرت هالة زايد، إلى الصين من قبل للاتفاق على كل التفاصيل.

وأضاف موسى خلال تقديم ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اللقاح يصل بعد ساعة من الآن وسيتم تطعيم المواطنين الأولى بالرعاية .

وتابع أن 25 دولة على مستوى العالم من بينهم مصر استطاعت المعالجة الإيجابية لفيروس كورونا، والدولة تعمل دائما في صمت، ولصالح المواطن، والرئيس العظيم يعمل ليل نهار من أجل المواطن المصري.

وأردف: «شكرا سيادة الرئيس شكرا الدولة المصرية.. وقريبا الحياة تعود لطبيعتها في مصر دون كمامات وإجراءات احترازية».