شكرا لقرائتكم خبر عن الأبنية التعليمية بمطروح: تسليم 153 فصلا و9 مدارس جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس حسن سلامة، مدير عام الأبنية التعليمية بمطروح، الانتهاء من 153 فصلا، مشيرا إلى أنه جارٍ العمل في 258 فصلا جديدًا، حيث تم تسليم 9 مدارس وجارٍ العمل في 16 مدرسة، بالاضافة إلى المدرسة المتميزة بالعلمين الجديدة ومدرسة مؤسسة مصر الخير بتجمع القطراني بسعة 11 فصلاً.

وأوضح «سلامة» في بيان، الخميس، أنه جارٍ وضع توسعة مدرسة طه ساطور الثانوبة بنات بمرسى مطروح لاستيعاب طالبات مدرسة الثانوي بنات الجديدة بالكيلو 7، وتحويلها لتعليم أساسي لاستيعاب الكثافات، بالإضافة إلى مقترح إنشاء 3 مدارس بالتعاون مع الايفاد، بينما وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، التهنئة لأهالي المنطقة للبدء في إنشاء المدرسة مع شكر تعاونهم، وموجها بالعمل على توفير مدارس ثانوى للبنات بمختلف مدن المحافظة حرصًا على تعليم الفتيات.