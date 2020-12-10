شكرا لقرائتكم خبر عن 927 مرشحًا بعد غلق باب الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب في يومها الأول بجامعة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، إن اللجنة المشرفة على أعمال الانتخابات الطلابية بالجامعة انتهت من تجميع استمارات الترشح من مختلف الكليات التي تبلغ 18 كلية ومعهد فني تمريض، والتي أسفرت عن ترشح اجمالي 927 طالبًا وطالبة منهم 550 طالبًا و377 طالبة في اليوم الأول. وبحسب بيان، الخميس، تفقد الدكتور أيمن عثمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إدارات رعاية الشباب بالكليات والتي تستقبل الطلاب المتقدمين للترشح في الحرم الجامعي بصحارى ومدينة أسوان الجديدة وابوالريش والسد العالي، حيث تم توفير كافة سبل الراحة من حيث تسليم استمارات الترشح والتأكد من توافر كافة الشروط المعلن عنها الخاصة بانتخابات اتحاد طلاب الجامعة. الوضع في مصر

اصابات 119,702

تعافي 104,074

وفيات 6,832

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