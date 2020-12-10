شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زين: ملتزمون بضوابط ومعايير المهنة في تغطية الأنشطة الرياضية لنبذ التعصب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات الفنية والبشرية للقيام بالتغطية الإعلامية لبطولة الدورى العام لكرة القدم باستخدام أحدث التقنيات من كاميرات HD، وسيارات البث، وأطقم التغطية لكافة مباريات الدورى والتزام كافة القائمين بالتغطية بالضوابط والمعايير المهنية التي تحقق التوازن والحيادية وتجنب كافة أشكال التعصب التي ننبذها جميعاً، مثنيا على كل أطقم عمل الوطنية للإعلام لما قدموه من تغطية حيادية ومتوازنة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

جاء ذلك خلال مشاركته مساء اليوم بمبادرة مصر أولا.. لا للتعصب.. بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأقيمت بمسرح مؤسسة الأهرام بدعوة من رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام عبدالمحسن سلامة في إطار فعاليات مبادرة لا للتعصب لمواجهة كافه أشكال التعصب بين الجماهير ونشر قيم التسامح والمحبة، والتنسيق حول التناول الإعلامى لمختلف الأنشطة الرياضية والعمل المشترك لتجنب كافة أشكال التعصب.

وأشار حسين زين إلى دور الهيئة الوطنية للإعلام التربوي والتوعوي في سبيل إعلاء شأن القيم والأخلاق الرياضية وعدم بث روح الكراهية والفتن بين أفراد المجتمع وأبناء الوطن الواحد، وإشاعة روح المحبة والإخاء، وتجنب كافة أشكال التعصب الرياضي سواء في المحتوى أو في أراء ضيوف البرامج المختلفة، وأن تلك الأهداف يتم تنفيذها من خلال البرامج الرياضية التليفزيونية والإذاعية بالوطنية للإعلام التي تلتزم بكافة ضوابط ومعايير المهنة من الحيادية والتوازن في المحتوى الإعلامي الرياضي المقدم للجماهير وتغطية الأحداث الرياضية المختلفة.

شهدت المبادرة حضور عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة والمؤسسات الصحفية والإعلامية ونخبة كبيرة من الإعلاميين والصحفيين والمهتمين بالشأن الرياضي في مصر