شكرا لقرائتكم خبر عن «مطار القاهرة» يستقبل الدفعة الأولى من مستلزمات طبية تخص لقاح كورونا من الصين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل مطار القاهرة، بعد قليل في تمام الساعة الحادية عشر مساء الخميس، الدفعة الأولى من شحنة مستلزمات طبية تخص لقاح فيروس كورونا قادمة الصين، للبدء في تطعيم المصريين بها.

وكشفت مصادر مطلعه بمطار القاهرة الدولي، إن شحنة اللقاحات سوف تصل في تمام الحادية عشر مساءا، قادمة من الصين عبر العاصمة الإماراتية دبي، على متن طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية الإماراتية.

وأوضحت المصادر، أنه من المنتظر ان يستقبل الشحنة في مطار القاهرة الدولي، كلا من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وسفيري الصين والإمارات بالقاهرة، حيث من المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفي بالصالة الحكومية في المطار بالتزامن مع وصول شحنة اللقاحات.

وأثبتت تجربة اللقاح انه آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس، ومن المقرر أن سيتم البدء في تطعيم الفئات الأولى بالرعاية باللقاح والأطقم الطبية أولا، ويليها شحنات قادمة يتم تطعيم باقي الفئات من المصريين.

ويشارك في تجارب اللقاح من مصر 3 آلاف متطوع من أصل 45 ألف متطوع شاركوا في التجربة للقاحين شركة سينوفارم من مستوى عدة دول منها الإمارات التي بدأت في استخدام اللقاح لتطعيم شعبها.