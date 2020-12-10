شكرا لقرائتكم خبر عن توسعة طريق «مطوبس - أبو غنيمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد جمال فهمي محمد عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أعمال ترميم وتوسعة طريق مطوبس أبو غنيمة وطريق عزبة الشاعر، وذلك لسهولة حركة المرور ورفع أي تراكمات موجودة على الطريق.

وبحسب بيان، الخميس، جاء ذلك بحضور سليم أبوشريف، نائب رئيس المدينة، وإيمان النحراوي، نائب رئيس المدينة.

وقال فهمي إن العمل جارٍ ومستمر لحين الانتهاء من الأعمال، واضاف أنه أثناء المرور تلاحظ وجود كميات من الردم بالأراضي الزراعية بطريق عزبة الشاعر بهدف تبويرها وتم تكليف الادارة الزراعية لعمل محاضر للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية.