شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا الصينى خلال يومين والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، موعد وصول الرحلة 925 فى مطار القاهرة فى الساعة الحادية عشر من مساء اليوم، حاملة الدفعة الأولى من لقاح شركة سينوفارم الصينية، المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأشارت المصدر إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة يرافقها وزيرى الإمارات والصين سيشهدان استقبال الدفعة الأولى من اللقاح، موضحا أن الدفعة الأولى من اللقاح تقدر ب50 ألف جرعة، بعدما أجريت تجاربه السريرية على 3 ألاف متطوع بمصر خلال الشهرين الماضين .

وأوضح المصدر أن اللقاحات تصل مطار القاهرة على متن طائرة قادمة من دولة الإمارات اليوم مصر في تمام الحادية عشر مساء، في أول خطوة للبدء في تطعيم المصريين وسيتم تطعيم الاطقم الطبية خلال يومين .

وأوضحت مصادر مسؤولة ، أن تجربة اللقاح أثبتت أنه آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس، وسيتم البدء في تطعيم الفئات الأولى بالرعاية باللقاح والأطقم الطبية.

وشارك في تجارب اللقاح من مصر 3 آلاف متطوع من أصل 45 ألف متطوع شاركوا في التجربة للقاحين شركة سينوفارم من مستوى عدة دول منها الإمارات التي بدأت في استخدام اللقاح لتطعيم شعبها.