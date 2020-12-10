شكرا لقرائتكم خبر عن موقع إلكترونى لصرف لقاح كورونا للأطقم الطبية واستيراد 10 ملايين جرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان عن عزمها انشاء موقع الكتروني للتسجيل للحصول علي لقاح كرونا المقرر دخولة مصر الليلة، والذى يتم توريده من الصين بواقع 50 الف جرعة كمرحلة أولي .

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الموقع الإلكترونى المقرر انشاءه سيكون مخصص فقط للتسجيل للحصول علي اللقاح، وتابعت : الفئات التى سيكون لها أولوية في التطعيم هم الفريق الطبي في مستشفيات العزل والفرز ثم الفريق الطبى في المستشفيات الأخرى، ثم باقي فئات المجتمع وتابعت : المرحلة الأولى لتوريد 50 الف جرعة ثم تتوالي باقي الدفعات لافتة إلي أنها تستهدف 10 مليون جرعة .

وأوضحت المصادر أنه سيتم اغلاق موقع الإلكترنى الخاص بتسجيل خوض التجارب السريرية في مرحلتها الثالثة علي لقاح كورونا المتعلق بشركة سينوفارم، وتابعت الوزارة أنه يتم تخزينة في مخازن فاكسيرا ويتم صرفة بشكل تتابعى ، وقالت المصادر إن الرقم القومى سيلعب دور كبير في صرف اللقاح للأطقم الطبية .



وأكد مصدر مسؤول بـوزارة الصحة، استقبال مصر اليوم 50 ألف جرعة من لقاح شركة «سينوفارم» الصينية كشحنة أولى والذي أجريت عليه التجارب في مرحلته السريرية الثالثة في مصر خلال الشهرين الماضين على أكثر من 3 آلاف متطوع، يليها عدد أخر من الشحنات من دولة الصين.

وأوضح المصدر، أن تجربة اللقاح أثبتت انه آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس، وسيتم البدء في تطعيم الفئات الأولى بالرعاية باللقاح والأطقم الطبية أولا، وبعدها خلال الشحنات القادمة يتم تطعيم باقي الفئات من المصريين ، وشارك في تجارب اللقاح من مصر 3 آلاف متطوع من أصل 45 ألف متطوع شاركوا في التجربة للقاحين شركة سينوفارم من مستوى عدة دول منها الإمارات التي بدأت في استخدام اللقاح لتطعيم شعبها.