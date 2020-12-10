شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ ممدوح عامر: "حفظت القرآن وانا بعمر 5 سنوات وأول عربية سوقتها عملت حادثة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ ممدوح عامر قارئ القرآن وفاقد البصر انه لم يقرر مطلقا السعى إلى قراءة القران ولم يفكر فى هذا الامر ، ولكنه كان يتمنى أن يصبح مذيعا مشيرا إلى أنه يحب كثيرا ركوب الدراجات وأول مرة قاد فيها الدراجة كان عمره ست سنوات ، وكان يحب دائما اكتشاف الأشياء بنفسه. مؤكدا على أنه قاد كل شىء ماعدا قيادة الطائرات وأول سيارة قادها قام بعمل حادثة.

وتابع عامر خلال لقائه فى برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة والذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى قائلا انه يحب أنواع الطرب الأصيل القديم أمثال كوكب الشرق أم كلثوم، بالإضافة إلى انه كذالك يحب عددا من الأغانى الحديثة وفى الابتهالات يحب صوت الشيخ سيد النقشبندى وعدد اخر من أصوات المبتهلين الكبار .

وواصل عامر قائلا أن من أكثر الأشياء التى يطلب منه قرأتها هى سورة الفاتحة وكذالك أية "وتفقد الطير" مشيرا إلى أنه حفظ القران الكريم وعمرة خمس سنوات ونصف، مضيفا أن الشيخ سامى نجل الشيخ محمد متولى الشعراوى قام باختباره وشيخ الازهر قام بعمل استثناء خاصا له حيث انه التحق بالصف الثالث الابتدائى دون أن يلتحق بالأول والثانى الابتدائى وطلب من الشيخ سامى أن يقابل والده الشيخ الشعراوى وبالفعل قابله واستضافة الشيخ الشعراوى فى الفيلا الخاصة به لمدة ثلاثة أيام.