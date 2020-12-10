شكرا لقرائتكم خبر عن دير السريان بوادى النطرون يلغى الزيارات حتى عيد الميلاد بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن دير السيدة العذراء(السريان) بوادى النطرون، إلغاء الرحلات والزيارات لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا ، من الاثنين المقبل 14 ديسمبر وحتى عيد الميلاد المجيد ، وبحسب بيان صحفى صادر عن الأنبا متاؤس أسقف ورئيس الدير نظرا للظروف الحالية، ولأجل الوقاية وتجنب التجمعات، يعتذر الدير عن استقبال الزوار وأسر الآباء الرهبان، وكذلك الخلوات اعتبارا من يوم الاثنين 14 دسيمبر وحتى عيد الميلاد المجيد، ونرجو عدم توقع قبول استثناءات لأي أحد،و نصلي أن يحفظ الرب شعبنا بكل صحة وسلام، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه.





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