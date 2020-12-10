القوى العاملة: مصري يحصل على 42 ألف جنيه مستحقات عمله بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات مالية متأخرة لعامل مصري بالمملكة، وبلغت 10 آلاف و 325 ريالا سعوديا.

وبحسب بيان اليوم، كان الوزير، قد كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مستحقات العاملين المذكورين، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها .

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، إنه بناء على شكوي المواطن "محفوظ.ع.م" الذي يلتمس فيه مساعدته في الحصول علي مستحقاته المالية النظامية لدي شركة مقاولات التي كان يعمل بها تم مخاطبة الخارجية السعودية لمساعدة المواطن في الحصول على مستحقاته، وبالفعل تم حل مشكلته واستدعته محكمة التنفيذ بالرياض وسلمته شيك مستحق الدفع بمبلغ 10325 ريال سعودي .

ووجه المواطن الشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان، على جهود مكتب التمثيل العمالي بالرياض على تدخله نحو تنفيذ الحكم ومخاطبة الجهات المعنية لمساعدة المواطن في استلام مستحقاته.