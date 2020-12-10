وزير الزراعة يبحث مع نظيره العراقي آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس محمد كريم وزير الزراعة العراقي في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد رفيع المستوى من دولة العراق الشقيق.

وعقد القصير، صباح الخميس، اجتماعاً مع نظيره العراقي بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كل الدعم لدولة العراق الشقيق.

وقال وزير الزراعة، إن هناك اهتماما كبيراً من القيادة السياسية في الدولتين على تعميق التعاون نظرا للعلاقات التاريخية بين مصر والعراق.

واستعرض القصير، تطور العلاقات الزراعية مع العراق خلال الفترة الماضية وفي مقدمتها اجتماع اللجنة العراقية المصرية المشتركة برئاسة رئيسي الوزراء في الدولتين والتي عقدت في بغداد شهر أكتوبر الماضي وما أسفر عنه هذا الاجتماع من توصيات اتفق عليها ممثلي وزارتي الزراعة في البلدين.

واتفق الوزيران على إنشاء لجنة فنية زراعية مصرية عراقية مشتركة برئاسة وزيري الزراعة وتضم الخبراء والمتخصصين في البلدين تعقد اجتماعاتها بالتوالي في القاهرة وبغداد.

وبحثا الجانبين، آفاق التعاون في مجال البحث العلمي الزراعي وبناء القدرات والإنتاج الحيواني والنباتي ونقل وتوطين التكنولوجيا وتبادل الخبرات فى مجالات التلقيح الإصطناعى وتدريب الكوادر العراقية والتعاون فى مجال إنتاج وتصدير التقاوي والمبيدات والأسمدة والري الحديث ووقاية النباتات والأمصال واللقاحات البيطرية.

وناقش الوزيران مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال الزراعة خاصة المتعلقة بمشاكل تصدير الحاصلات الزراعية بينهما.

ورحب وزير الزراعة المصري بما تقدم به الجانب العراقي من طلبات للتعاون فى قطاع الزراعة.

ومن ناحيته أعرب المهندس محمد كريم وزير الزراعة العراقي عن سعادته بزيارة مصر وزيادة آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين معلنا عن ترحيبه الاستفادة بالخبرة والتجارب المصرية الزراعية الناجحة ونقلها الي العراق فضلا عن فرص التدريب للكوادر العراقية في مصر بالمجالات الزراعية المختلفة.

وأكد الجانبان حرصهما على حل كافة المشاكل التي قد تعوق نمو وتطور العلاقات بينهما في هذا المجال الهام، وتم التأكيد على البدء فورا في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه كما تم الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل في مجالات الزراعة بشكل عام ومجموعة عمل في مجال البحوث الزراعية.