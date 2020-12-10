مباحث التموين تداهم مصنع مبيدات زراعية مغوشة في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهم ضباط مباحث التموين مصنعا لإنتاج المبيدات الزراعية بدون ترخيص بمحافظة البحيرة.

وأمكن ضبط 32٫62 طن مبيدات زراعية مجهولة المصدر غير مدون عليها بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية، 28 عبوة بوتاسيوم غير صالحة للاستخدام لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وخط إنتاج وتعبئة وكميات من العبوات الفارغة.

وتبين من التحريات والمعاينة أن المتهم كان يستعد لطرح المضبوطات للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.