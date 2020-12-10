شكرا لقرائتكم خبر عن ثقافة الوادي الجديد تناقش حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الوادى الجديد، حيث قدمت مكتبة الطفل والشباب بباريس محاضرة بعنوان "حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة" حاضرها محمد حسنين وتناول فيها مفهوم ذوى الاحتياجات الخاصة، أهم حقوقهم فى العمل ووسائل المواصلات والدمج التربوى فى التعليم، كما عقد بيت ثقافة الجديدة محاضرة بعنوان "التسول هل من سبيل لمواجهته" حاضرها سيد عبد الحافظ تناول فيها التسول وتعريفه وأنواعه وأشكال التسول وأسبابه وكيفية علاج ظاهرة التسول .

أعد الفرع محاضرة بعنوان "كيفية التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة" قدمها أيمن محمد أدم بمدرسة الأمل للصم والبكم وتناول فيها التعريف لذوى الاحتياجات الخاصة وأهم أنواع الإعاقات وكيفية التعامل معهم، إلى جانب محاضرة بعنوان "توعية ذوى الاحتياجات بفيروس كورونا واتباع الإجراءات الاحترازية" ألقاها حسن على ابراهيم وذلك مع طلاب مدرسة الفكرية، وتم التعريف بكيفية التعامل مع فيروس كورونا ومخاطرة وطرق انتشار والوقاية منه وأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية لذوى الإحتياجات فى المدرسة والمنزل

عقد بيت ثقافة بلاط محاضرة عن "أضرار التكنولوجيا" حاضرها ذكى عمار، وتحدث من خلالها عن التعريف بأهم إيجابيات وسلبيات التكنولوجيا الحديثة وأثر التكنولوجيا على المجتمع وتأثير والتكنولوجيا على الاطفال، كما نظم قصر ثقافة الطفل بالخارجة لقاء أدبي أداره الشاعر كمال كوكب بعنوان "اكتشاف الموهبة وكيفية تنميتها لدى الأطفال"، بالإضافة إلى معرض للفنون التشكيلية وبعض أعمال الاطفال، ونفذ بيت ثقافة صنعاء وبولاق ورش رسم حر وتدريب الرواد على التعبير عما يدور حولهم بالرسم والتلوين، كذلك قدمت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة سرد قصة عن "الأمانة"، وقصة عن" الشجاعة" ببيت ثقافة ناصر الثورة، بينما ناقش قصر ثقافة الخارجة كتاب "الثقافة البدنية للطفل" من تأليف مسعد عويس