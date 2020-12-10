شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يعلق على اتفاق المغرب وإسرائيل: يحقق مزيدا من الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسى، الاتفاق الذى تم بين المغرب وإسرائيل، باعتباره يحقق مزيد من الاستقرار والتعاون الإقليمى فى منطقتنا.

وكتب الرئيس السيسى على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "تابعت باهتمام بالغ التطور المهم بشأن اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية وإذ أثمن هذه الخطوة الهامة باعتبارها تحقق مزيد من الاستقرار والتعاون الإقليمى فى منطقتنا".