إضاءة أهرامات الجيزة باللون الأزرق احتفالا باليوم العالمى لحقوق الإنسان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أشرف محيى مدير عام منطقة أثار الهرم، أنه تم منذ قليل، إضاءة أهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول باللون الازرق، فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان.
وأضاف مدير عام منطقة آثار الهرم، فى تصريحات له، أن العالم أجمع يحتفل باليوم العالمة لحقوق الإنسان فى 10 ديسمبر من كل عام، ويرمز هذا اليوم لليوم الذى اعتمدت فيه الجمعية العامة للامم المتحدة فى عام 1948 الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.
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